G7 поддержала инициативы по подготовке сил безопасности Палестины

G7 поддерживает инициативы, направленные на подготовку сил безопасности Палестинской национальной администрации (ПНА).

G7 поддерживает инициативы, направленные на подготовку сил безопасности Палестинской национальной администрации (ПНА).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в итоговом заявлении министерской встречи в Неаполе.

"Мы приветствуем инициативы, направленные на подготовку и инструктаж сил безопасности ПНА, а также поддерживаем более широкую реформу в сфере безопасности и правосудия, которая основывалась бы на положительном опыте успешных инициатив по наращиванию потенциала в том числе палестинской гражданской полиции", - отмечается в документе.

Кроме того, страны G7 подтвердили необходимость поиска жизнеспособных решений для постконфликтной стабилизации, управления и обеспечения безопасности в Палестине.