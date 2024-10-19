G7 поддержала инициативы по подготовке сил безопасности Палестины

G7 поддерживает инициативы, направленные на подготовку сил безопасности Палестинской национальной администрации (ПНА).
Как передает
"Мы приветствуем инициативы, направленные на подготовку и инструктаж сил безопасности ПНА, а также поддерживаем более широкую реформу в сфере безопасности и правосудия, которая основывалась бы на положительном опыте успешных инициатив по наращиванию потенциала в том числе палестинской гражданской полиции", - отмечается в документе.
Кроме того, страны G7 подтвердили необходимость поиска жизнеспособных решений для постконфликтной стабилизации, управления и обеспечения безопасности в Палестине.