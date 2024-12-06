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G7 планирует провести онлайн-саммит 13 декабря

G7 планирует провести онлайн-саммит 13 декабря Лидеры стран Группы семи (G7) планируют на следующей неделе провести встречу в онлайн-формате.
Другие страны
6 декабря 2024 г. 03:52
G7 планирует провести онлайн-саммит 13 декабря

Лидеры стран Группы семи (G7) планируют на следующей неделе провести встречу в онлайн-формате.

Как передает Report, об этом сообщило японское общественное телевидение.

По данным телеканала NHK, онлайн-саммит планируется провести 13 декабря. От Японии в нем примет участие премьер-министр Сигэру Исиба.

Подчеркивается, что на встрече лидеры G7 намереваются "подтвердить свое единство" в преддверии инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Главными темами переговоров, как ожидается, станут ситуация на Украине и Ближнем Востоке. Также отмечается, что лидеры "семерки" могут обсудить возможность введения дополнительных санкций в отношении РФ и КНДР.

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Версия на азербайджанском языке G7 onlayn sammit keçirməyi planlaşdırır

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