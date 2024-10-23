G7 планирует передать Украине кредит на $50 млрд до конца года

"Большая семерка" (G7) намерена предоставить Украине 50 млрд долларов в качестве кредита до конца 2024 года, для погашения которого будут использовать доход от замороженных активов РФ.

"Большая семерка" (G7) намерена предоставить Украине 50 млрд долларов в качестве кредита до конца 2024 года, для погашения которого будут использовать доход от замороженных активов РФ.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов США Джанет Йеллен во время встречи с министром финансов Украины Сергеем Марченко.

Она также отметила, что часть, которую предоставят США, составит 20 млрд долларов, а кредит будет погашен за счет будущих доходов от замороженных российских активов.

По ее словам, такой вариант будет предусматривать, что именно Россия будет вынуждена платить за свою войну, а не налогоплательщики в США или Европе.

Напомним, что сегодня, 23 октября, Совет ЕС также утвердил решение о передаче Украине до 35 млрд евро в рамках кредита. Днем ранее Йеллен заверяла, что США и G7 на 99% согласовали кредит для Украины на 50 млрд долларов.