Страны G7 планируют направить китайским банкам "жесткое предупреждение" о последствиях помощи РФ

Страны G7 планируют направить китайским банкам "жесткое предупреждение" о последствиях помощи РФ

Страны "Группы семи" (G7) планируют направить китайским банкам "жесткое предупреждение" о последствиях помощи РФ в обходе санкций за агрессию против Украины.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, ожидается, что лидеры G7 на саммите 13-15 июня в Италии во время своих закрытых встреч сосредоточатся "на угрозе", которую, по их мнению, представляет "растущая китайско-российская торговля для войны в Украине".

По данным источников Reuters, результатом этих разговоров, скорее всего, станут публичные заявления в отношении небольших китайских банков.

Однако, по данным агентства, страны G7 не будут принимать никаких немедленных карательных мер против каких-либо крупных китайских банков на саммите, а сосредоточатся именно на малых финансовых учреждениях.