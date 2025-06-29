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G7 освободила американские компании от дополнительных налогов за рубежом

G7 освободила американские компании от дополнительных налогов за рубежом Страны G7 договорились об освобождении американских компаний от уплаты дополнительных корпоративных налогов за рубежом в связи с налогами, которые они уплачивают в США.
Другие страны
29 июня 2025 г. 02:24
G7 освободила американские компании от дополнительных налогов за рубежом

Страны G7 договорились об освобождении американских компаний от уплаты дополнительных корпоративных налогов за рубежом в связи с налогами, которые они уплачивают в США.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении членов "Большой семерки".

Отмечается, что с такой инициативой в формате "бок о бок" в начале 2025 года выступил глава минфина США Скотт Бессент.

"Система "бок о бок" полностью выводит американские материнские группы из-под действия правила недообложенных прибылей и правила включенного дохода", - сообщается в релизе.

Также из него следует, что это соглашение будет способствовать "дальнейшему прогрессу в стабилизации международной налоговой системы" и диалогу по сохранению "налогового суверенитета всех стран".

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