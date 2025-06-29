G7 освободила американские компании от дополнительных налогов за рубежом

Страны G7 договорились об освобождении американских компаний от уплаты дополнительных корпоративных налогов за рубежом в связи с налогами, которые они уплачивают в США.

Страны G7 договорились об освобождении американских компаний от уплаты дополнительных корпоративных налогов за рубежом в связи с налогами, которые они уплачивают в США.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении членов "Большой семерки".

Отмечается, что с такой инициативой в формате "бок о бок" в начале 2025 года выступил глава минфина США Скотт Бессент.

"Система "бок о бок" полностью выводит американские материнские группы из-под действия правила недообложенных прибылей и правила включенного дохода", - сообщается в релизе.

Также из него следует, что это соглашение будет способствовать "дальнейшему прогрессу в стабилизации международной налоговой системы" и диалогу по сохранению "налогового суверенитета всех стран".