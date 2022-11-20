G7 осудила ракетный пуск КНДР

Главы МИД стран "семерки" "самым решительным образом осуждают" запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) 18 ноября.

Главы МИД стран "семерки" "самым решительным образом осуждают" запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) 18 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении G7.

"Данный пуск является еще одним явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН", - отмечается в заявлении. Страны "семерки" утверждают, что ракетные испытания Пхеньяна "представляют серьезную угрозу региональному и международному миру", а также создают "непредсказуемые риски для международной гражданской авиации и морского судоходства".

Главы МИД "семерки" призвали КНДР отказаться от ракетных испытаний и "возобновить диалог, нацеленный на денуклеаризацию", а также принять предложения начать диалог со стороны США, Японии и Южной Кореи

"Действия КНДР требуют единой и решительной реакции со стороны международного сообщества, в том числе необходимости принятия дальнейших важных мер со стороны СБ ООН", - отмечается в сообщении.