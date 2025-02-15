G7 осудила деятельность Ирана в области атомной энергетики и на Ближнем Востоке

Страны Группы семи (G7) продолжают осуждать действия Ирана, касающиеся как его деятельности в области атомной энергетики, так и политического влияния на Ближнем Востоке и в районе Красного моря.

Страны Группы семи (G7) продолжают осуждать действия Ирана, касающиеся как его деятельности в области атомной энергетики, так и политического влияния на Ближнем Востоке и в районе Красного моря.

Как передает R eport со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам неформальной встречи глав МИД "семерки" в Мюнхене.

"Члены G7 однозначно осудили дестабилизирующие действия Ирана, в том числе его быстрое продвижение в области обогащения урана без убедительных доказательств [его дальнейшего] применения в гражданской сфере, содействие террористическим организациям и вооруженным группировкам на Ближнем Востоке и в Красном море", - утверждается в документе.

Главы МИД G7 осудили Тегеран за развитие программы разработки баллистических ракет и БПЛА и нарушения прав человека.