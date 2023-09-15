G7 объявит о запрете на алмазы из РФ в течение двух-трех недель

Страны G7 в течение следующих двух-трех недель объявят о косвенном запрете на поставки российских алмазов.

Страны G7 в течение следующих двух-трех недель объявят о косвенном запрете на поставки российских алмазов.

Как передает Report, об этом со ссылкой на представителя правительства Бельгии сообщило агентство Reuters.

По его словам, ограничение вступит в силу в январе. Ранее бельгийская сторона выступила против ограничения российской алмазодобывающей отрасли.

Введение ограничений на торговлю российскими алмазами глава Евросовета Шарль Мишель анонсировал в мае. Тогда он отметил, что "российские алмазы не вечны". Выступающая против ограничений Бельгия, отметила, что запрет может повлиять на торговлю бриллиантами в Антверпене, «мировом алмазном центре». Российская компания АЛРОСА, которая является одним из крупнейших производителей алмазов, уже находится под санкциями США и Великобритании.