G7 обещает поддержку Киеву на фоне атак России на энергетическую инфраструктуру Украины

Министры энергетики стран "Большой семерки" (G7) осудили удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины, пообещали оказать Киеву необходимую поддержку в этом направлении.

Как передает Report, об этом сказано в заявлении на официальном сайте председательства Канады в G7.

Отмечается, что министры также подтвердили поддержку Украины в защите ее территориальной целостности и суверенитета.

В заявлении подчеркивается осуждение прямых атак России на энергетическую систему Украины, которые наносят серьезные социальные, экономические и экологические последствия для населения, в частности наиболее уязвимых слоев.

Страны G7 пообещали поддерживать энергетические потребности Украины через Координационную группу по энергетике G7+Украина, Фонд поддержки энергетики Украины, а также через укрепление энергетической инфраструктуры, содействие ядерной безопасности со стороны МАГАТЭ и развитие децентрализованной энергетической системы.

"Восстановление Украины - это огромная, но критически важная задача, требующая привлечения как государственного, так и частного секторов и инвестиций. Украина может стать примером в сфере энергетической безопасности и инноваций, в частности в создании современной и устойчивой энергетической системы <...> G7 продолжает поддерживать восстановление энергетического сектора Украины через прямое финансирование, кредитные механизмы, страхование рисков, согласование политики и ресурсов, а также создание условий для долгосрочных инвестиций частного сектора", - указано в сообщении, обнародованном в субботу.

Кроме того, G7 отмечает, что продолжает соблюдать энергетические санкции против России и работает над ограничением доходов страны от войны.