Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    G7 обещает поддержку Киеву на фоне атак России на энергетическую инфраструктуру Украины

    Другие страны
    • 01 ноября, 2025
    • 12:35
    G7 обещает поддержку Киеву на фоне атак России на энергетическую инфраструктуру Украины

    Министры энергетики стран "Большой семерки" (G7) осудили удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины, пообещали оказать Киеву необходимую поддержку в этом направлении.

    Как передает Report, об этом сказано в заявлении на официальном сайте председательства Канады в G7.

    Отмечается, что министры также подтвердили поддержку Украины в защите ее территориальной целостности и суверенитета.

    В заявлении подчеркивается осуждение прямых атак России на энергетическую систему Украины, которые наносят серьезные социальные, экономические и экологические последствия для населения, в частности наиболее уязвимых слоев.

    Страны G7 пообещали поддерживать энергетические потребности Украины через Координационную группу по энергетике G7+Украина, Фонд поддержки энергетики Украины, а также через укрепление энергетической инфраструктуры, содействие ядерной безопасности со стороны МАГАТЭ и развитие децентрализованной энергетической системы.

    "Восстановление Украины - это огромная, но критически важная задача, требующая привлечения как государственного, так и частного секторов и инвестиций. Украина может стать примером в сфере энергетической безопасности и инноваций, в частности в создании современной и устойчивой энергетической системы <...> G7 продолжает поддерживать восстановление энергетического сектора Украины через прямое финансирование, кредитные механизмы, страхование рисков, согласование политики и ресурсов, а также создание условий для долгосрочных инвестиций частного сектора", - указано в сообщении, обнародованном в субботу.

    Кроме того, G7 отмечает, что продолжает соблюдать энергетические санкции против России и работает над ограничением доходов страны от войны.

    Большая семерка Украина Россия российско-украинская война энергетика G7

    Последние новости

    13:15

    Отец Илона Маска хочет получить российский паспорт

    Другие страны
    13:13

    Завтра в Азербайджане временами ожидаются осадки

    Экология
    13:10

    Виталий Ким: При обстреле Николаевской области погиб один, ранены 15 человек

    Другие страны
    13:04

    РФ выделяет 280 бюджетных мест для студентов из Азербайджана на 2026/2027 учебный год

    Наука и образование
    12:50
    Фото

    Азербайджан и Украина договорились о расширении сотрудничества в сфере здравоохранения

    Внешняя политика
    12:50

    Выплаты по страхованию имущества в Азербайджане выросли на треть

    Финансы
    12:38

    Энес Эминоглу: Средний коридор открывает новые возможности для молодежи

    Бизнес
    12:35

    G7 обещает поддержку Киеву на фоне атак России на энергетическую инфраструктуру Украины

    Другие страны
    12:31

    СМИ: Карни извинился перед Трампом за рекламу со словами Рейгана

    Другие страны
    Лента новостей