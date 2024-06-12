G7 на саммите в Италии обсудит передачу Киеву доходов с замороженных активов РФ

Страны Группы семи (G7) на предстоящем в Италии саммите обсудят новые шаги в целях передачи Украине доходов с замороженных активов РФ.

Страны Группы семи (G7) на предстоящем в Италии саммите обсудят новые шаги в целях передачи Украине доходов с замороженных активов РФ.

Как передает Report , об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов.

"На встрече Группы семи позднее на этой неделе будет четко изложено, что мы по-прежнему привержены Украине. Мы сделаем решительные шаги, чтобы продемонстрировать президенту России Владимиру Путину, что время не на его стороне, и он не сможет продержаться дольше нас в то время, когда мы поддерживаем борьбу Украины за свободу", - утверждал он.

По словам Кирби, президент США Джо Байден будет выступать за то, чтобы российские активы были использованы для "содействия восстановлению Украины".

Он также сказал, что G7 на саммите в Италии объявит о новых санкциях и мерах экспортного контроля в отношении России.

Чиновник уточнил, что рестрикции коснутся "организаций и сетей", которые помогают России приобретать то, что ей необходимо для ведения войны в Украине.

"Например, они усложнят поддержку российской оборонно-промышленной базы со стороны финансовых посредников и еще сильнее сократят доходы в ключевых секторах", - добавил Кирби.