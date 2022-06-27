О нас

G7 и ее партнеры ускорят переход от ископаемого топлива к зеленой энергетике

G7 и ее партнеры ускорят переход от ископаемого топлива к зеленой энергетике Страны Группы семи (G7) совместно с государствами-партнерами (Аргентина, Индия, Индонезия, Сенегал и ЮАР) договорились об ускорении процесса снижения зависимости от ископаемых видов топлива и перехода к зеленой энергетике.
Другие страны
27 июня 2022 г. 18:36
G7 и ее партнеры ускорят переход от ископаемого топлива к зеленой энергетике

Страны Группы семи (G7) совместно с государствами-партнерами (Аргентина, Индия, Индонезия, Сенегал и ЮАР) договорились об ускорении процесса снижения зависимости от ископаемых видов топлива и перехода к зеленой энергетике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном на полях саммита G7.

"Лидеры G7 и стран-партнеров договорились рассмотреть возможности снижения доли углеродных энергоносителей в энергетическом балансе и ускорения процесса сокращения зависимости от ископаемых видов топлива, а также скорейшего развития чистых возобновляемых источников энергии и достижения энергоэффективности", - отмечается в документе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Кяльбаджаре заложен фундамент завода минеральной воды “Истису”
ФотоВ Кяльбаджаре заложен фундамент завода минеральной воды “Истису”
27 июня 2022 г. 16:34
Заложен фундамент Кяльбаджарского центра цифрового управления
ФотоЗаложен фундамент Кяльбаджарского центра цифрового управления
27 июня 2022 г. 15:43
В Баку учредят Парламентскую сеть Движения неприсоединения
В Баку учредят Парламентскую сеть Движения неприсоединения
27 июня 2022 г. 12:50
Моравецкий: Пандемия показала важность развития городов для комфортного проживания
Моравецкий: Пандемия показала важность развития городов для комфортного проживания
27 июня 2022 г. 12:43
Азербайджанский лидер: Вдоль всей границы с Арменией устанавливаются новые посты
Азербайджанский лидер: Вдоль всей границы с Арменией устанавливаются новые посты
27 июня 2022 г. 12:05
В Польше открылся Всемирный форум городов
ФотоВ Польше открылся Всемирный форум городов
27 июня 2022 г. 12:03
Байрамов : Следующая встреча в трехстороннем формате пройдет в Казахстане
Байрамов : Следующая встреча в трехстороннем формате пройдет в Казахстане
27 июня 2022 г. 11:30
Верховный Главнокомандующий: Наши позиции на границе с Арменией будут и дальше укрепляться
Верховный Главнокомандующий: Наши позиции на границе с Арменией будут и дальше укрепляться
27 июня 2022 г. 11:13
Глава государства заложил фундамент санатория Истису в Кяльбаджаре
Глава государства заложил фундамент санатория "Истису" в Кяльбаджаре
27 июня 2022 г. 10:58
Ильхам Алиев: По всей границе созданы воинские части
Ильхам Алиев: По всей границе созданы воинские части
27 июня 2022 г. 10:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi