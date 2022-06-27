G7 и ее партнеры ускорят переход от ископаемого топлива к зеленой энергетике

Страны Группы семи (G7) совместно с государствами-партнерами (Аргентина, Индия, Индонезия, Сенегал и ЮАР) договорились об ускорении процесса снижения зависимости от ископаемых видов топлива и перехода к зеленой энергетике.

Страны Группы семи (G7) совместно с государствами-партнерами (Аргентина, Индия, Индонезия, Сенегал и ЮАР) договорились об ускорении процесса снижения зависимости от ископаемых видов топлива и перехода к зеленой энергетике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном на полях саммита G7.

"Лидеры G7 и стран-партнеров договорились рассмотреть возможности снижения доли углеродных энергоносителей в энергетическом балансе и ускорения процесса сокращения зависимости от ископаемых видов топлива, а также скорейшего развития чистых возобновляемых источников энергии и достижения энергоэффективности", - отмечается в документе.