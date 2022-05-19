G7 готовит пакет финансовой помощи для Украины в 15 млрд евро

Страны-лидеры мировой экономики обсудили предоставление помощи Украине в размере до 15 миллиардов евро - для покрытия финансовых потерь, вызванных войной.
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Помощь будет предназначена для покрытия дефицита Украины в течение трех месяцев, что равносильно краткосрочной экономической помощи, поскольку мировые лидеры дали понять, что может потребоваться гораздо более крупный долгосрочный пакет восстановления.
Пакет помощи может быть предоставлен через несколько партнеров, включая Международный валютный фонд.