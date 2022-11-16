G7 готовит экстренную встречу лидеров в связи с падением ракеты в Польше

Страны G7 готовят экстренную встречу лидеров в связи с инцидентом в Польше на границе с Украиной.
Как передает Report, об этом сообщило агентство
По его сведениям, отменена запланированная на среду двусторонняя встреча премьер-министров Японии и Великобритании Фумио Кисиды и Риши Сунака.
Все лидеры стран G7 в настоящее время находятся на Бали, где проходит второй день саммита G20.
Во вторник в деревне Пшеводув (Люблянский район), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной упали две ракеты, результате чего погибли два человека.