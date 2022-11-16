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G7 готовит экстренную встречу лидеров в связи с падением ракеты в Польше

G7 готовит экстренную встречу лидеров в связи с падением ракеты в Польше Страны G7 готовят экстренную встречу лидеров в связи с инцидентом в Польше на границе с Украиной, где, как утверждается, упала ракета.
Другие страны
16 ноября 2022 г. 05:21
G7 готовит экстренную встречу лидеров в связи с падением ракеты в Польше

Страны G7 готовят экстренную встречу лидеров в связи с инцидентом в Польше на границе с Украиной.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на японский правительственный источник.

По его сведениям, отменена запланированная на среду двусторонняя встреча премьер-министров Японии и Великобритании Фумио Кисиды и Риши Сунака.

Все лидеры стран G7 в настоящее время находятся на Бали, где проходит второй день саммита G20.

Во вторник в деревне Пшеводув (Люблянский район), расположенной на востоке Польши на границе с Украиной упали две ракеты, результате чего погибли два человека.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “G7” ölkələri Polşaya raketin düşməsi ilə bağlı təcili iclas keçirəcək”

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