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Лидеры G7 договорились о бессрочной военной и финансовой поддержке Украине

Лидеры G7 договорились о бессрочной военной и финансовой поддержке Украине Лидеры "Большой семерки" обязуются оказывать Украине бессрочную поддержку в ее защите от вторжения России.
Другие страны
26 июня 2022 г. 20:12
Лидеры G7 договорились о бессрочной военной и финансовой поддержке Украине

Лидеры "Большой семерки" обязуются оказывать Украине бессрочную поддержку в ее защите от вторжения России.

Как передает Report, об этом говорится в тексте проекта заявления, с которым ознакомился Bloomberg.

"Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку и поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - обещают лидеры стран.

Формулировка важна, потому что члены G7 обеспокоены затягиванием войны, а некоторые, включая Германию и Францию, намекнули, что они могут быть более открыты для идеи о прекращении огня путем переговоров, объясняют журналисты.

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