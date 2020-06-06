Страны G20 выделят свыше 20 млрд долларов на борьбу с COVID-19

Страны-участницы "Большой двадцатки" совместно с приглашенными государствами выделят на борьбу с новым типом коронавируса COVID-19 свыше 21 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщается на сайте G20.

В опубликованном заявлении утверждается, что G20 совместно с приглашенными странами занимается координацией мировых усилий по противодействию пандемии коронавирусной инфекции.

Так, выделенные средства планируется направить на лечение, разработку и диагностику вакцины от COVID-19, а также на разработки и исследования в этом направлении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.