G20 призвали Вашингтон к предсказуемости

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Лидеры стран "Большой двадцатки" призвали США определиться с динамикой изменения ставки рефинансирования, а также согласились с тем, что прогноз, по которому низкие цены на нефть должны отразиться ростом в странах-импортерах, не оправдался, заявила шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш, информирует Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Было отмечено, что, в частности, ожидаемое повышение ставки рефинансирования США должно быть максимально понятным, предсказуемым. И высказывались пожелания, чтобы руководство США определилось с динамикой этого повышения", - сказала Лукаш журналистам по итогам первого рабочего заседания лидеров "Большой двадцатки".