G20 призвали МВФ создать новый фонд для финансирования бедных стран

Страны Группы двадцати (G20) призвали Международный валютный фонд (МВФ) основать новый фонд для долгосрочного финансирования стран с низким уровнем доходов

Страны Группы двадцати (G20) призвали Международный валютный фонд (МВФ) основать новый фонд для долгосрочного финансирования стран с низким уровнем доходов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в декларации, принятой в воскресенье по итогам двухдневного саммита G20 в Риме.

"Мы призываем МВФ учредить новый Фонд прочности и устойчивого развития (Resilience and Sustainability Trust, RST) в соответствии с его мандатом, чтобы обеспечивать долгосрочное финансирование с целью помощи странам с низким уровнем доходов, в том числе с Африканского континента, небольших островов и развивающихся государств, а также уязвимых стран со средним уровнем доходов", - говорится в 17-страничном документе.

По идее членов "двадцатки", при помощи подобного фонда можно было бы снизить в будущем риски для платежных балансов указанных стран, "в том числе связанные с пандемиями и изменением климата". Новый фонд мог бы использовать специальные права заимствования СДР (специальных прав заимствования, расчетной единицы МВФ), направляемые для помощи самым уязвимым странам.

G20 также приветствовали инициативу МВФ об увеличении резервов фонда в виде СДР на 650 млрд долларов США для помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавируса.