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G20 поддержала введение минимального глобального корпоративного налога

G20 поддержала введение минимального глобального корпоративного налога Лидеры стран Группы двадцати выразили поддержку ряду инициатив, включая введение минимального глобального налогообложения для крупных компаний и создание глобальной рабочей группы по здравоохранению и финансам.
Другие страны
30 октября 2021 г. 17:54
G20 поддержала введение минимального глобального корпоративного налога

Лидеры стран Группы двадцати выразили поддержку ряду инициатив, включая введение минимального глобального налогообложения для крупных компаний и создание глобальной рабочей группы по здравоохранению и финансам.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"В ходе первого рабочего заседания "Мировая экономика и глобальное здравоохранение" была выражена широкая поддержка соглашению, достигнутому в ходе работы, по минимальному глобальному налогообложению", - сообщил источник. При этом уточняется, что особенное удовлетворение выразили США, Бразилия, Франция и Южная Корея. "Многие страны также поддержали итальянскую инициативу о создании глобальной рабочей группы по здравоохранению и финансам, которая будет координировать взаимодействие этих сфер", - добавил источник.

Организация экономического сотрудничества и развития сообщила 8 октября, что входящие в нее страны достигли договоренности относительно введения глобального минимального корпоративного налога в размере 15% для фирм с доходом от 750 млн евро. Государства намерены подписать многостороннюю конвенцию в 2022 году с имплементацией в 2023-м. Другая договоренность предполагает перераспределение налоговых поступлений от крупнейших международных компаний. Речь идет о переводе уплаты части налогов из стран, где расположены штаб-квартиры, в те государства, где они ведут свою деятельность и получают прибыль.

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