G20 на встрече по энергетике не смогла согласовать коммюнике

Представители "Большой двадцатки" (G20) на встрече рабочей группы по энергетическому переходу не смогли согласовать итоговый документ, в том числе из-за разногласий по Украине.

Представители "Большой двадцатки" (G20) на встрече рабочей группы по энергетическому переходу не смогли согласовать итоговый документ, в том числе из-за разногласий по Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Economic Times.

В преддверии встречи министров было согласовано около 60% текста коммюнике. В частности, разногласия сохраняются вокруг параграфа по Украине, в котором высказывается осуждение действий России, против чего выступили представители РФ и Китая. Также нет консенсуса по вопросу классификации водородного топлива.