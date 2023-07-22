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G20 на встрече по энергетике не смогла согласовать коммюнике

G20 на встрече по энергетике не смогла согласовать коммюнике Представители "Большой двадцатки" (G20) на встрече рабочей группы по энергетическому переходу не смогли согласовать итоговый документ, в том числе из-за разногласий по Украине.
Другие страны
22 июля 2023 г. 10:45
G20 на встрече по энергетике не смогла согласовать коммюнике

Представители "Большой двадцатки" (G20) на встрече рабочей группы по энергетическому переходу не смогли согласовать итоговый документ, в том числе из-за разногласий по Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Economic Times.

В преддверии встречи министров было согласовано около 60% текста коммюнике. В частности, разногласия сохраняются вокруг параграфа по Украине, в котором высказывается осуждение действий России, против чего выступили представители РФ и Китая. Также нет консенсуса по вопросу классификации водородного топлива.

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Версия на английском языке G20 unable to reach consensus on joint communique

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