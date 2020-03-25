G20 может принять план по борьбе с коронавирусом

Лидеры "Большой двадцатки" на видеоконференции в четверг могут принять итоговый документ, где зафиксируют план действий по борьбе с COVID-19, сообщает администрация президента Южной Кореи.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт ранее заявил, что решение о совместном заявлении по итогам видеоконференции G20 в четверг зависит от организатора - Саудовской Аравии."Ожидается, что на этом экстренном видеосаммите будет обсуждаться план взаимодействия между странами G20 для снижения негативного влияния на мировую экономику COVID-19, в первую очередь по международному сотрудничеству в области здравоохранения и предотвращения эпидемий в рамках реагирования на COVID-19", - говорится в сообщении администрации."Ожидается, что план действий будет обнародован в совместном документе, который лидеры примут по итогам саммита", - отмечает администрация.По данным южнокорейской стороны, видеоконференция начнется в 21.00 по сеульскому времени.