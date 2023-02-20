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Фюзеляжи истребителей F-35 будут производить в Германии

Фюзеляжи истребителей F-35 будут производить в Германии Американские компании Lockheed Martin и Northrop Grumman подписали соглашение о намерениях с немецким концерном Rheinmetall AG на открытие в Германии второй сборочной линии по производству центральной части фюзеляжа американских истребителей пятого поколе
Другие страны
20 февраля 2023 г. 02:42
Фюзеляжи истребителей F-35 будут производить в Германии

Американские компании Lockheed Martin и Northrop Grumman подписали соглашение о намерениях с немецким концерном Rheinmetall AG на открытие в Германии второй сборочной линии по производству центральной части фюзеляжа американских истребителей пятого поколения F-35.

Как передает Report, об этом сообщает издание Asia Pacific Defence Reporter.

По его данным, инициатива направлена на повышение роли европейской промышленности в программе производства F-35.

"Производство центральной части фюзеляжей F-35 в Германии будет иметь жизненно важное значение для удовлетворения растущего глобального спроса на F-35, которые играют жизненно важную роль в обеспечении безопасности в 21 веке", - заявил вице-президент клиентских программ F-35 в Lockheed Martin Майк Шумейкер.

Northrop Grumman является основным партнером Lockheed Martin по программе F-35. Помимо изготовления центральной части фюзеляжа и обшивки крыльев, компания также отвечает за разработку, производство и техническое обслуживание сенсорных систем, авионики, программного обеспечения для самолетов и тренажеров.

Вице-президент Northrop Grumman и руководитель программы F-35 Гленн Масукава заявил, что взаимодействие с Rheinmetall демонстрирует приверженность компании "сотрудничеству с международными партнерами для производства современных самолетов".

Генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил, что открытие производства в Германии «вносит значительный вклад» в минимизацию производственных рисков.

Издание отмечает, что сейчас F-35 эксплуатируются на 37 базах и кораблях по всему миру. На вооружении находится более 890 F-35, которые эксплуатируют более 1,9 тыс. пилотов и 13,5 тыс. специалистов по техническому обслуживанию.

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