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Футболки с изображением сцены покушения на Трампа выставлены на продажу

Футболки с изображением сцены покушения на Трампа выставлены на продажу Китайская торговая платформа начала распродажу одежды с изображениями бывшего президента США (2017-2021) Дональда Трампа сразу после покушения на него в штате Пенсильвания.
Другие страны
14 июля 2024 г. 16:41
Футболки с изображением сцены покушения на Трампа выставлены на продажу

Китайская торговая платформа начала распродажу одежды с изображениями бывшего президента США (2017-2021) Дональда Трампа сразу после покушения на него в штате Пенсильвания.

Как передает Report, об этом сообщила газета South China Morning Post.

"Мы выставили футболки, как только увидели новость о стрельбе. И, хотя мы их даже не успели напечатать, в течение трех часов мы увидели более 2 тыс. заказов ", - пишет издание со слов представителя платформы.

Телеканал сети Fox в штате Аризона также сообщил, что граждане США "пытаются извлечь выгоду из покушения на Трампа". По его данным, многие в стране рекламируют футболки со ставшей "культовой фотографией Трампа, поднимающего кулак в воздух во время стрельбы на митинге в Пенсильвании".

По информации телестанции WDBJ7, десятки граждан в штате Вирджиния уже направились в местный магазин The Trump Town, известный распродажей множества предметов на тему политической деятельности и президентства Трампа.

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Версия на английском языке Trump rally shooting: Chinese online retailers quick off mark with souvenir T-shirts
Версия на азербайджанском языке Trampa sui-qəsd cəhdinin şəkilləri olan paltarlar satışa çıxarılıb

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