Футболки с изображением сцены покушения на Трампа выставлены на продажу

Китайская торговая платформа начала распродажу одежды с изображениями бывшего президента США (2017-2021) Дональда Трампа сразу после покушения на него в штате Пенсильвания.

Китайская торговая платформа начала распродажу одежды с изображениями бывшего президента США (2017-2021) Дональда Трампа сразу после покушения на него в штате Пенсильвания.

Как передает Report, об этом сообщила газета South China Morning Post.

"Мы выставили футболки, как только увидели новость о стрельбе. И, хотя мы их даже не успели напечатать, в течение трех часов мы увидели более 2 тыс. заказов ", - пишет издание со слов представителя платформы.

Телеканал сети Fox в штате Аризона также сообщил, что граждане США "пытаются извлечь выгоду из покушения на Трампа". По его данным, многие в стране рекламируют футболки со ставшей "культовой фотографией Трампа, поднимающего кулак в воздух во время стрельбы на митинге в Пенсильвании".

По информации телестанции WDBJ7, десятки граждан в штате Вирджиния уже направились в местный магазин The Trump Town, известный распродажей множества предметов на тему политической деятельности и президентства Трампа.