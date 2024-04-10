Фумио Кисида: США и Япония считают важным продолжать диалог с КНР, несмотря на противоречия

Президент США Джо Байден и японский премьер-министр Фумио Кисида подтвердили важность продолжения диалога с Китаем, несмотря на наличие противоречий между странами.
Как передает
"Мы подтвердили важность продолжения нашего диалога и сотрудничества с Китаем по общим проблемам", - сказал Кисида.
Премьер, находящийся с государственным визитом в США, также отметил, что стороны в ходе консультаций подчеркнули важность "мира и стабильности в Тайваньском проливе". Кроме того, лидеры затронули ситуацию вокруг КНДР и ядерное оружие.
"Мы продолжим наш диалог с Китаем и будем сотрудничать с Китаем в решении общих проблем. Политика Японии, которой я последовательно придерживаюсь, заключается во всестороннем развитии наших взаимных стратегических отношений с Китаем и установлении конструктивных и стабильных японо-китайских отношений посредством усилий обеих сторон", - добавил Кисида.
По его словам, на переговорах лидеры подтвердили, что Вашингтон и Токио будут "решительно защищать и поддерживать свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона, и что Япония и Соединенные Штаты, будучи глобальными партнерами, намерены с этой целью работать вместе над проблемами, касающимися Китая".