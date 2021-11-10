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Фумио Кисида переизбран на пост премьера Японии

Фумио Кисида переизбран на пост премьера Японии Депутаты нижней палаты парламента Японии в среду переизбрали председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны.
Другие страны
10 ноября 2021 г. 11:01
Фумио Кисида переизбран на пост премьера Японии

Депутаты нижней палаты парламента Японии в среду переизбрали председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисиду на пост премьер-министра страны.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

За кандидатуру Кисиды проголосовали 297 из 465 депутатов в основном от ЛДП и ее младшего партнера по правящей коалиции - партии "Комэйто", которые вместе удерживают абсолютное большинство в нижней палате.

Следующий за ним лидер оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано получил 108 голосов.

По итогам голосования в верхней палате Кисида набрал 141 голос из 242 возможных, а Эдано - 60. Вместе с тем при избрании премьера нижняя палата имеет приоритет над верхней, и именно результат голосования в ней определяет нового главу правительства.

Кисида занял должность председателя правящей партии 29 сентября, а 4 октября был избран премьер-министром. Правительство Кисиды в ноябре намерено утвердить новый пакет мер по поддержке экономики и населения на фоне пандемии. Как ожидается, его объем составит более 30 трлн иен (более 265 млрд долларов США).

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Версия на английском языке Fumio Kishida reelected Japan’s prime minister

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