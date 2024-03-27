Фуад Гусейналиев: Запад использует азербайджано-армянские переговоры в своих целях

Западные страны, включая Францию, США и ЕС используют азербайджано-армянское взаимодействие в контексте мирного договора для достижения своих целей в регионе и в Армении.

Западные страны, включая Францию, США и ЕС используют азербайджано-армянское взаимодействие и переговоры по нормализации и подписании мирного договора для достижения своих собственных целей в регионе.

Об этом директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев заявил в эфире телеканала CBC, комментируя запланированную на начало апреля трехстороннюю конференцию ЕС, США и Армении.

По его мнению, если бы не было односторонней поддержки Еревана с их стороны, возможно, мирный договор был бы подписан давно.

"В Армении существуют серьезные силы, которые выступают против мирного договора с Азербайджаном... Подобного рода конференции не способствуют мирному процессу, а наоборот создают пустые и опасные иллюзии для определенных армянских кругов", - сказал директор информагентства.

По словам Гусейналиева, Запад намерен полностью вывести Армению из-под российского контроля и закрепиться там.

"Однако Армении стоит понимать, что чем больше она затягивает с подписанием мирного договора, тем хуже для нее самой", - подытожил он.