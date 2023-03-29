FT: Второй "Саммит за демократию" одновременно виртуальный и сюрреалистичный

Второй «Саммит за демократию» США Джо Байдена является одновременно виртуальным и сюрреалистичным.

Второй "Саммит за демократию" США Джо Байдена является одновременно виртуальным и сюрреалистичным.

Об этом передает Report со ссылкой на статью Эдварда Люка в Financial Times.

В авторском материале говорится, что если США и извлекли урок из 21-го века, так это то, что демократия не создается под прицелом. Об этом американцам напомнила 20 годовщина вторжения в Ирак. При этом безопасное пространство Zoom будет не лучше, говорится в статье.

Среди приглашенных на "демократический" саммит - такие страны, как Индия, которая находится в процессе лишения свободы лидера оппозиции Рахула Ганди по сфабрикованному обвинению в диффамации; Мексика, чей лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор пытается положить конец свободным и честным выборам. При этом, такие страны, как Венгрия и Турция, приглашения не получили.

Трудно представить, чтобы либерально-демократическая Россия вторглась бы в Украину. Так же, как трудно представить, чтобы народ автократичной Украины боролся за свою свободу так яростно, как он это делает сейчас.

"Поэтому для США разумно считать, что распространение демократии отвечает их национальным интересам. Проблема в том, что Америка не очень хорошо реализует это", - пишет автор, указывая, что единственным безусловным успехом США в продвижении демократии был План Маршалла для послевоенной Европы.

Как выразился в прошлом году министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, "Европа должна отказаться от идеи о том, что проблемы Европы - это проблемы всего мира, но мировые проблемы - это не проблемы Европы”. На самом деле, поясняет автор, Джайшанкар имел в виду запад в целом, но исключил США, точно так же, как Байден старательно не упоминает об отступлении от демократии в Индии. "Каждый нуждается в другом, чтобы противостоять Китаю", - считает он.

Отмечается, что отношение Индии к своим мусульманским меньшинствам, возможно, такое же плохое, как и политика Китая в Синьцзяне. При этом, Госдепартамент США назвал последнее “геноцидом”, ничего не сказав о происходящем в Кашмире.