О нас

FT: Второй "Саммит за демократию" одновременно виртуальный и сюрреалистичный

FT: Второй "Саммит за демократию" одновременно виртуальный и сюрреалистичный Второй «Саммит за демократию» США Джо Байдена является одновременно виртуальным и сюрреалистичным.
Другие страны
29 марта 2023 г. 17:40
FT: Второй Саммит за демократию одновременно виртуальный и сюрреалистичный

Второй "Саммит за демократию" США Джо Байдена является одновременно виртуальным и сюрреалистичным.

Об этом передает Report со ссылкой на статью Эдварда Люка в Financial Times.

В авторском материале говорится, что если США и извлекли урок из 21-го века, так это то, что демократия не создается под прицелом. Об этом американцам напомнила 20 годовщина вторжения в Ирак. При этом безопасное пространство Zoom будет не лучше, говорится в статье.

Среди приглашенных на "демократический" саммит - такие страны, как Индия, которая находится в процессе лишения свободы лидера оппозиции Рахула Ганди по сфабрикованному обвинению в диффамации; Мексика, чей лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор пытается положить конец свободным и честным выборам. При этом, такие страны, как Венгрия и Турция, приглашения не получили.

Трудно представить, чтобы либерально-демократическая Россия вторглась бы в Украину. Так же, как трудно представить, чтобы народ автократичной Украины боролся за свою свободу так яростно, как он это делает сейчас.

"Поэтому для США разумно считать, что распространение демократии отвечает их национальным интересам. Проблема в том, что Америка не очень хорошо реализует это", - пишет автор, указывая, что единственным безусловным успехом США в продвижении демократии был План Маршалла для послевоенной Европы.

Как выразился в прошлом году министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, "Европа должна отказаться от идеи о том, что проблемы Европы - это проблемы всего мира, но мировые проблемы - это не проблемы Европы”. На самом деле, поясняет автор, Джайшанкар имел в виду запад в целом, но исключил США, точно так же, как Байден старательно не упоминает об отступлении от демократии в Индии. "Каждый нуждается в другом, чтобы противостоять Китаю", - считает он.

Отмечается, что отношение Индии к своим мусульманским меньшинствам, возможно, такое же плохое, как и политика Китая в Синьцзяне. При этом, Госдепартамент США назвал последнее “геноцидом”, ничего не сказав о происходящем в Кашмире.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FT: “İkinci “Demokratiya sammiti” həm virtual, həm də sürrealistdir”
Версия на английском языке FT: Second summit for democracy - both virtual and surreal

Самое важное

Упрощена визовую процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на Формулу-1
Упрощена визовую процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на "Формулу-1"
29 марта 2023 г. 18:42
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
29 марта 2023 г. 16:32
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
29 марта 2023 г. 11:36
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
Глава МИД Азербайджана отправился с официальным визитом в Израиль и Палестину
28 марта 2023 г. 17:14
Президент Азербайджана: Никто не может говорить с нами языком ультиматума
Президент Азербайджана: Никто не может говорить с нами языком ультиматума
28 марта 2023 г. 14:28
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе
Назначен спецпредставитель президента Азербайджана в Лачынском районе
28 марта 2023 г. 13:37
Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Сегодня исполняется 104 года со дня создания органов безопасности Азербайджана
ФотоСегодня исполняется 104 года со дня создания органов безопасности Азербайджана
28 марта 2023 г. 10:28
Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана опубликована в качестве официального документа ООН
Концепция возвращения Общины Западного Азербайджана опубликована в качестве официального документа ООН
28 марта 2023 г. 10:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi