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FT: Великобритания ужесточит меры по подавлению протестов

FT: Великобритания ужесточит меры по подавлению протестов Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложит новые меры по подавлению правоохранителями общественных протестов в стране, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных организаций.
Другие страны
16 января 2023 г. 13:10
FT: Великобритания ужесточит меры по подавлению протестов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложит новые меры по подавлению правоохранителями общественных протестов в стране, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных организаций.

Как передает Report, об этом пишет газета The Financial Times.

По данным издания, политик хочет расширить юридическое определение "серьезного нарушения", чтобы помочь полиции пресекать и сдерживать тех, кого он считает "подрывным меньшинством", использующим тактики блокирования дорог или "медленные" марши.

Премьер полагает, что право граждан на протест является одним из фундаментальных, "но не абсолютных".

"Необходимо соблюдать баланс между правами отдельных лиц и правами трудящегося большинства, которое занимается повседневными делами", - цитирует газета Сунака.

Издание отмечает, что полиции уже были предоставлены дополнительные полномочия, чтобы не допустить использования протестующими того, что власти видят как "партизанские тактики". Новое законодательство позволит правоохранителям подавить протесты до того, как возникнет какой-либо "хаос".

Ранее телеканал Sky News сообщал, что около 25 тыс. работников служб скорой медицинской помощи в Англии и Уэльсе приняли участие в забастовках с требованием увеличить зарплаты на уровень выше инфляции.

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Версия на английском языке UK to tighten anti-protest measures, despite criticism from rights groups

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