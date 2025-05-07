FT: Великобритания и США близки к соглашению о сокращении американских пошлин

Вашингтон и Лондон планируют уже на этой неделе заключить соглашение о снижении американских пошлин на британские автомобили и сталь.

Вашингтон и Лондон планируют уже на этой неделе заключить соглашение о снижении американских пошлин на британские автомобили и сталь.

Как передает Report , об этом сообщила газета Financial Times (FT), ссылаясь на представителей обеих стран.

По данным издания, сделка предусматривает квоты на беспошлинный ввоз в США определенных объемов британской продукции. Лондон надеется, что администрация президента США Дональда Трампа согласится снизить 25-процентные тарифы на импорт продукции британских автопроизводителей и металлургов. Со своей стороны королевство согласно снизить налоги для американских технологических компаний и пересмотреть пошлины на американские автомобили и сельхозпродукцию.

При этом Великобритания не готова смягчать требования к импортируемому из США продовольствию, так как это помешает заключению ветеринарного соглашения с ЕС. Пока нет согласия по вопросу о возможных пошлинах на фармацевтическую продукцию, что препятствует заключению сделки.

В 2023 году Великобритания экспортировала в США 165 тыс. тонн стали на 400 млн фунтов ($535 млн по текущему курсу). Этот показатель сократился почти в два раза по сравнению с 2017 годом, когда Трамп впервые ввел 25-процентные пошлины на импорт стали.