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FT: Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о дополнительной помощи

FT: Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о дополнительной помощи Украина ведет переговоры с Японией и Канадой, чтобы получить дополнительную финансовую поддержку, пока конгресс США не может одобрить помощь Киеву.
Другие страны
10 марта 2024 г. 20:16
FT: Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о дополнительной помощи

Украина ведет переговоры с Японией и Канадой, чтобы получить дополнительную финансовую поддержку, пока конгресс США не может одобрить помощь Киеву.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом газете Financial Times (FT) сообщила председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа.

Согласно информации издания, Киев выделил почти половину своего годового бюджета в $87 млрд на расходы по обороне, при этом ее внутренние доходы составляют всего $46 млрд. Прогнозируется, что дефицит будет увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, поскольку потребуются затраты на зарплату, обучение и оборудование призывников.

"Правительство ведет переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой. Мы также рассматриваем возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов", — отметила Пидласа.

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