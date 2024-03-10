FT: Украина ведет переговоры с Японией и Канадой о дополнительной помощи

Украина ведет переговоры с Японией и Канадой, чтобы получить дополнительную финансовую поддержку, пока конгресс США не может одобрить помощь Киеву.
Как передает
Согласно информации издания, Киев выделил почти половину своего годового бюджета в $87 млрд на расходы по обороне, при этом ее внутренние доходы составляют всего $46 млрд. Прогнозируется, что дефицит будет увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, поскольку потребуются затраты на зарплату, обучение и оборудование призывников.
"Правительство ведет переговоры о дополнительной бюджетной поддержке с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой. Мы также рассматриваем возможность значительного сокращения невоенных расходов и повышения налогов", — отметила Пидласа.