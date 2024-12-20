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FT: Трамп потребует от членов НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП

FT: Трамп потребует от членов НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП Избранный президент США Дональд Трамп потребует от стран НАТО повышения оборонных трат до уровня в 5% от их ВВП.
Другие страны
20 декабря 2024 г. 21:45
FT: Трамп потребует от членов НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП

Избранный президент США Дональд Трамп потребует от стран НАТО повышения оборонных трат до уровня в 5% от их ВВП.

Как передает Report, об этом сообщает газета Financial Times.

Издание утверждает, что Трамп через своих представителей уведомил об этом некоторых европейских чиновников.

Источники издания отметили, что в итоге республиканец может согласиться на то, чтобы этот показатель был увеличен с текущих 2% до 3,5%. Собеседники издания также заявили, что Трамп намерен продолжать оказание военной помощи Украине, несмотря на заявления, которые он делал в ходе своей предвыборной кампании.

"Ясно, что на саммите НАТО в Гааге в июне следующего года речь будет идти о 3% или больше", - заявил один из источников FT.

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