FT: Трамп потребует от членов НАТО повысить расходы на оборону до 5% от ВВП

Избранный президент США Дональд Трамп потребует от стран НАТО повышения оборонных трат до уровня в 5% от их ВВП.

Избранный президент США Дональд Трамп потребует от стран НАТО повышения оборонных трат до уровня в 5% от их ВВП.

Как передает Report , об этом сообщает газета Financial Times.

Издание утверждает, что Трамп через своих представителей уведомил об этом некоторых европейских чиновников.

Источники издания отметили, что в итоге республиканец может согласиться на то, чтобы этот показатель был увеличен с текущих 2% до 3,5%. Собеседники издания также заявили, что Трамп намерен продолжать оказание военной помощи Украине, несмотря на заявления, которые он делал в ходе своей предвыборной кампании.

"Ясно, что на саммите НАТО в Гааге в июне следующего года речь будет идти о 3% или больше", - заявил один из источников FT.