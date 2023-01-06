FT: Тайвань планирует создать аналог Starlink для защиты от КНР

Тайвань ведет переговоры с местными и международными инвесторами для реализации космическим агентством TASA проекта в области спутниковых интернет-технологий.

Тайвань ведет переговоры с местными и международными инвесторами для реализации космическим агентством TASA проекта в области спутниковых интернет-технологий.

Как передает Report, об этом сообщают источники The Financial Times.

По их сведениям, власти островного государства планируют запустить аналог спутниковой системы Starlink компании SpaceX, вдохновившись ее ролью в ходе событий в Украине.

"Мы собираемся преобразовать наш проект спутниковой связи на низкой околоземной орбите в компанию", - приводит FT комментарий представителя TASA. Министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан подчеркнула, что руководство страны считает практику использования Starlink в Украине успешной, поскольку даже "во время крупномасштабной катастрофы" украинские официальные лица и журналисты имеют доступ к сети.

Тайваньская сторона, в частности, обратилась за финансированием к Draper Associates - американскому венчурному фонду, работавшему с SpaceX и Tesla. Представители Draper комментировать ситуацию отказались.

Как пояснила Тан, запуск спутниковой системы потребует "несколько лет". Главной целью проекта она назвала обеспечение "социальной устойчивости".