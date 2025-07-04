FT: США пригрозили ЕС пошлинами в 17% на сельскохозяйственную продукцию

США пригрозили ЕС ввести пошлины в размере 17% на импортируемую европейскую сельскохозяйственную продукцию.

США пригрозили ЕС ввести пошлины в размере 17% на импортируемую европейскую сельскохозяйственную продукцию.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Они отмечают, что американская сторона пошла на такой шаг перед установленным на 9 июля крайним сроком согласования торговой сделки между США и ЕС.

Предупреждение было передано еврокомиссару по торговой политике и экономической безопасности Марошу Шефчовичу на встрече в Вашингтоне 3 июля, на следующий день оно уже было передано послам стран - членов ЕС, указывает FT.

Президент США Дональд Трамп изначально заявлял, что из-за сложности ведения торговых переговоров с ЕС он планировал ввести с 1 июня пошлины в размере 50% на импорт из стран сообщества. В то же время он напомнил, что европейским компаниям не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они будут производить свою продукцию в США. По версии хозяина Белого дома, одной из первоочередных целей создания ЕС было получение преимущества над Соединенными Штатами в торговле. 26 мая Трамп сообщил, что согласился перенести введение пошлин в размере 50% на импорт из стран Евросоюза с 1 июня на 9 июля.