О нас

FT: США пригрозили ЕС пошлинами в 17% на сельскохозяйственную продукцию

FT: США пригрозили ЕС пошлинами в 17% на сельскохозяйственную продукцию США пригрозили ЕС ввести пошлины в размере 17% на импортируемую европейскую сельскохозяйственную продукцию.
Другие страны
4 июля 2025 г. 22:48
FT: США пригрозили ЕС пошлинами в 17% на сельскохозяйственную продукцию

США пригрозили ЕС ввести пошлины в размере 17% на импортируемую европейскую сельскохозяйственную продукцию.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Они отмечают, что американская сторона пошла на такой шаг перед установленным на 9 июля крайним сроком согласования торговой сделки между США и ЕС.

Предупреждение было передано еврокомиссару по торговой политике и экономической безопасности Марошу Шефчовичу на встрече в Вашингтоне 3 июля, на следующий день оно уже было передано послам стран - членов ЕС, указывает FT.

Президент США Дональд Трамп изначально заявлял, что из-за сложности ведения торговых переговоров с ЕС он планировал ввести с 1 июня пошлины в размере 50% на импорт из стран сообщества. В то же время он напомнил, что европейским компаниям не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они будут производить свою продукцию в США. По версии хозяина Белого дома, одной из первоочередных целей создания ЕС было получение преимущества над Соединенными Штатами в торговле. 26 мая Трамп сообщил, что согласился перенести введение пошлин в размере 50% на импорт из стран Евросоюза с 1 июня на 9 июля.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
4 июля 2025 г. 19:47
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
4 июля 2025 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
2 июля 2025 г. 20:35
Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений Анатолийский орел - 2025 - ВИДЕО
ФотоАзербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений "Анатолийский орел - 2025" - ВИДЕО
2 июля 2025 г. 15:34
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
ФотоВ Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
2 июля 2025 г. 14:16
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
2 июля 2025 г. 11:48
Двое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
ФотоДвое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
30 июня 2025 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi