FT: Создание фонда НАТО в $100 млрд для Киева сократит помощь США с $60 млрд до $16 млрд

Предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга создать фонд НАТО объемом $100 млрд для оплаты военных поставок Украине в течение пяти лет позволит сократить помощь США с $60 млрд, которые никак не получается утвердить, до $16 млрд, то есть почти в четыре раз

Предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга создать фонд НАТО объемом $100 млрд для оплаты военных поставок Украине в течение пяти лет позволит сократить помощь США с $60 млрд, которые никак не получается утвердить, до $16 млрд, то есть почти в четыре раза.

Как передает Report , об этом сообщила газета Financial Times.

"Доля США от этих $100 млрд станет гораздо меньшей, чем двусторонний пакет помощи в $60 млрд мог бы быть. Дискуссии о структуре финансирования этого фонда продолжаются, и некоторые продвигают идею использования тех же принципов, которые применяются при определении взносов в бюджет НАТО. В этом случае США должны будут предоставить немногим более $16 млрд", - отмечает газета.