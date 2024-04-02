О нас

FT: Создание фонда НАТО в $100 млрд для Киева сократит помощь США с $60 млрд до $16 млрд

FT: Создание фонда НАТО в $100 млрд для Киева сократит помощь США с $60 млрд до $16 млрд Предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга создать фонд НАТО объемом $100 млрд для оплаты военных поставок Украине в течение пяти лет позволит сократить помощь США с $60 млрд, которые никак не получается утвердить, до $16 млрд, то есть почти в четыре раз
Другие страны
2 апреля 2024 г. 21:11
FT: Создание фонда НАТО в $100 млрд для Киева сократит помощь США с $60 млрд до $16 млрд

Предложение генсека НАТО Йенса Столтенберга создать фонд НАТО объемом $100 млрд для оплаты военных поставок Украине в течение пяти лет позволит сократить помощь США с $60 млрд, которые никак не получается утвердить, до $16 млрд, то есть почти в четыре раза.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times.

"Доля США от этих $100 млрд станет гораздо меньшей, чем двусторонний пакет помощи в $60 млрд мог бы быть. Дискуссии о структуре финансирования этого фонда продолжаются, и некоторые продвигают идею использования тех же принципов, которые применяются при определении взносов в бюджет НАТО. В этом случае США должны будут предоставить немногим более $16 млрд", - отмечает газета.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
27 марта 2024 г. 20:28
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
28 марта 2024 г. 12:07
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
27 марта 2024 г. 20:15
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП Звартноц и Баграташен
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП "Звартноц" и "Баграташен"
28 марта 2024 г. 12:04
В Кыргызстане заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ
В Кыргызстане заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ
28 марта 2024 г. 12:44
СМИ: По пути следования террористов из Crocus City Hall нашли боеприпасы
СМИ: По пути следования террористов из Crocus City Hall нашли боеприпасы
28 марта 2024 г. 12:20
СМИ: Армения собирается вернуть Грузии село Джилиза
СМИ: Армения собирается вернуть Грузии село Джилиза
27 марта 2024 г. 10:23
МИД РФ: Активность НАТО в Европе связана с подготовкой к возможному конфликту
МИД РФ: Активность НАТО в Европе связана с подготовкой к возможному конфликту
28 марта 2024 г. 11:45
МИД РФ: Москва будет приветствовать сближение Еревана с ЕС, если это пойдет на пользу республики
ВидеоМИД РФ: Москва будет приветствовать сближение Еревана с ЕС, если это пойдет на пользу республики
27 марта 2024 г. 20:03
Генсек ОДКБ: Ереван не участвует в нашей работе, но заявлений о приостановке нет
Генсек ОДКБ: Ереван не участвует в нашей работе, но заявлений о приостановке нет
28 марта 2024 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi