FT: Слова Макрона об отправке солдат НАТО в Украину обнажили противоречия внутри альянса

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, допустившего возможность отправки солдат НАТО в Украину, поставили членов альянса в сложное положение и обнажили стратегические противоречия между ними.

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, допустившего возможность отправки солдат НАТО в Украину, поставили членов альянса в сложное положение и обнажили стратегические противоречия между ними.

Как передает Report , об этом говорится в статье британской газеты Financial Times.

"Хорошо обоснован основной посыл президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что члены НАТО должны быть готовы сделать больше, чтобы помочь Украине справиться с воспрянувшими российскими силами. Но речь должна идти об отправке большего количества оружия, а не военных, - отмечает издание. - Его публичные заявления о военных в Украине поставили союзников в трудное положение и обнажили имеющиеся стратегические противоречия, особенно с Германией, по поводу военной помощи Киеву, причем как раз тогда, когда выступать требуется единым фронтом".

В статье подчеркивается, что многие члены НАТО "вполне обоснованно опасаются, что "встанут на путь прямой конфронтации с Россией", отправив в Украину своих военных.

FT отмечает, что многих западных лидеров также тревожит, что даже обсуждение такого шага может существенно отразиться на общественном мнении, усугубив усталость от конфликта. Кроме того, такие дискуссии будут "подкреплять нарратив Москвы" о том, что конфликт был спровоцирован НАТО.