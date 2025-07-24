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FT: Рубио повлиял на более жесткую позицию Трампа к РФ, КНР, Ирану и Венесуэле

FT: Рубио повлиял на более жесткую позицию Трампа к РФ, КНР, Ирану и Венесуэле Госсекретарь Марко Рубио повлиял на президента США Дональда Трампа, чтобы тот занял более жесткую позицию в отношении России, Венесуэлы, Ирана и Китая.
Другие страны
24 июля 2025 г. 07:17
FT: Рубио повлиял на более жесткую позицию Трампа к РФ, КНР, Ирану и Венесуэле

Госсекретарь Марко Рубио повлиял на президента США Дональда Трампа, чтобы тот занял более жесткую позицию в отношении России, Венесуэлы, Ирана и Китая.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) в статье, посвященной главе Госдепа.

Издание пишет, что Рубио, по словам его сторонников, в вопросах внешней политики не только не отошел от своих принципов, но и встал на их защиту, повлияв на Трампа, чтобы тот "занял более ястребиную позицию в отношении таких стран, как Китай, Иран, Россия и Венесуэла". "Относительно Китая, России, Украины и Ирана мы видим обновленную американскую внешнюю политику и восстановление роли США в мире, - считает один из друзей и бывших помощников Рубио. - И в значительной степени это заслуга рекомендаций высокого уровня, которые госсекретарь дает президенту и остальной администрации на ежедневной основе".

FT также обращает внимание на то, что Рубио, войдя в администрацию, начал проводить политику, которая отличалась от его прежних взглядов о важности мягкой силы США и позитивного отношения к мигрантам. Так, в статье приводится в пример глубокая реорганизация Агентства США по международному развитию и ужесточение риторики в отношении мигрантов.

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