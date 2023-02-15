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FT: Россия стягивает к границам Украины авиацию для нового наступления

FT: Россия стягивает к границам Украины авиацию для нового наступления Западная разведка сообщает, что Россия накапливает вблизи украинской границы самолеты и вертолеты. Это свидетельствует о том, что Москва может задействовать авиацию для поддержки наземного наступления своих войск, которое захлебывается.
Другие страны
15 февраля 2023 г. 02:43
FT: Россия стягивает к границам Украины авиацию для нового наступления

Западная разведка сообщает, что Россия накапливает вблизи украинской границы самолеты и вертолеты. Это свидетельствует о том, что Москва может задействовать авиацию для поддержки наземного наступления своих войск, которое захлебывается.

Как передает Report, американские чиновники рассказали Financial Times, что это побудило союзников Украины сделать приоритетом как можно более быструю доставку систем ПВО и артиллерийских боеприпасов нашей стране.

Данные разведки свидетельствуют, что Россия накапливает самолеты и вертолеты у границы с Украиной. Журналисты отмечают, что во вторник на встречах со странами-союзниками, поддерживающими Украину, министр обороны США Ллойд Остин подчеркнул угрозу, которую составляют оставшиеся значительные военно-воздушные силы России.

"Он очень ясно дал понять, что у нас мало времени, чтобы помочь украинцам подготовиться к наступлению, и что у них достаточно специфические потребности", - рассказал американский чиновник, добавив, что российские наземные войска достаточно истощены, из-за чего Москва может превратить наступление в воздушное сражение.

В то же время сам Остин на пресс-конференции подчеркнул, что США не видят неизбежных признаков грядущей "массированной воздушной атаки". Однако он добавил, что Вашингтон и его союзники направляют в Украину как можно больше средств противовоздушной обороны.

"Знаем, что у России есть серьезные самолеты и осталось много возможностей", – сказал Остин.

Глава Пентагона отметил, что средств ПВО, которые имеются у Украины, было "недостаточно, и мы будем продолжать давить, пока не получим больше, потому что эта угроза существует".

"Мы хотим убедиться, что у них есть возможность защитить себя в случае, если Россия решит ввести в бой свои военно-воздушные силы", – резюмировал американский министр.

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