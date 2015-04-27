FT рассказала о давлении Евросоюза на Украину

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Германия и ее ключевые европейские партнеры оказывают давление на Украину, чтобы ускорить реализацию минских соглашений, опасаясь, что Россия воспользуется промедлением для "оправдания для возобновления агрессии". Об этом пишет Financial Times.

Давление Берлина, Парижа и Лондона на Киев усилилось в преддверие намеченного на понедельник саммита Украина-ЕС, отмечает издание. Последние высказывания европейских политиков, как полагает FT, свидетельствуют о намерении Брюсселя смягчить напряженность в отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

Европейские дипломаты, пишет газета, признают, что ополчение нарушает минские соглашения гораздо чаще, чем Киев, но призывают украинского лидера Петра Порошенко придерживаться договоренностей в части реализации их политической составляющей.

В частности, в Берлине обеспокоены тем, что власти в Киеве затягивают процесс децентрализации страны, ставя в качестве условия проведение местных выборов на контролируемой ополчением территории. Германия, как отмечает Financial Times, также оказывает давление на чиновников Евросоюза с целью примирения с Москвой, информирует Report со ссылкой на Lenta.Ru.