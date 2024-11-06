FT: проходящие выборы президента США стали самыми дорогими в истории

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис потратили рекордные $3,5 млрд на свои предвыборные кампании.

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис потратили рекордные $3,5 млрд на свои предвыборные кампании.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times (FT), это делает проходящие сейчас в США президентские выборы самыми дорогими в истории.

Издание отмечает, что Харрис удалось привлечь более $2,3 млрд на проведение своей избирательной компании, из которых были потрачены $1,9 млрд. Экс-глава Белого дома привлек $1,8 млрд и потратил $1,6 млрд. Больше половины этих средств ушло на проведение рекламной кампании в СМИ, интернете и на улицах американских городов - преимущественно в штатах, имеющих ключевое значение для исхода голосования.

Операционные и административные расходы стали второй статьей трат для обоих кандидатов, составив чуть менее $250 млн для Харрис и около $200 млн для Трампа.

Газета обращает внимание, что в ходе кампании Трампа около 14% всех средств - свыше $100 млн - ушло на покрытие судебных издержек экс-президента, в отношении которого в США проводят несколько судебных разбирательств. В суде в Вашингтоне республиканцу, в частности, фактически инкриминируется попытка незаконными действиями сохранить власть, несмотря на проигрыш на выборах в ноябре 2020 года.