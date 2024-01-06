FT предсказала провал Трампа на выборах и банкротство соцсети Х Маска

Редакция The Finacial Times составила собственные прогнозы на 2024 год

Редакция The Finacial Times составила собственные прогнозы на 2024 год.

Как сообщает Report, издание предсказывает, что Дональд Трамп не станет президентом США, а Урсула фон дер Ляйен, наоборот, переизберется на пост главы ЕК, что соцсеть Х Илона Маска обанкротится, Запад продолжит финансировать Украину, а война между Израилем и ХАМАС не перерастет в полномасштабный региональный конфликт.

Дональд Трамп, как считают в FT, во-первых, "проведет самую грязную за всю историю президентских выборов в США" кампанию против Джо Байдена. А во-вторых, он все равно проиграет, поскольку перед выборами его признают виновным в уголовных преступлениях как минимум в одном из четырех судебных процессов.

Война между Израилем и ХАМАС, по мнению редакции издания, не выльется в полномасштабный региональный конфликт, поскольку этого не хотят ни США, ни Иран.

А социальная сеть Х Илона Маска, по прогнозу издания, должна обанкротиться. Здесь прогнозисты учитывают "крах Х на рекламном фронте и провал попыток привлечь новые источники дохода". Исходя из этого предполагается, что Маск "может оказаться настолько безбашенным, что попытается провести компанию через банкротство — в надежде выйти в дамки".