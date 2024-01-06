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FT предсказала провал Трампа на выборах и банкротство соцсети Х Маска

FT предсказала провал Трампа на выборах и банкротство соцсети Х Маска Редакция The Finacial Times составила собственные прогнозы на 2024 год
Другие страны
6 января 2024 г. 09:07
FT предсказала провал Трампа на выборах и банкротство соцсети Х Маска

Редакция The Finacial Times составила собственные прогнозы на 2024 год.

Как сообщает Report, издание предсказывает, что Дональд Трамп не станет президентом США, а Урсула фон дер Ляйен, наоборот, переизберется на пост главы ЕК, что соцсеть Х Илона Маска обанкротится, Запад продолжит финансировать Украину, а война между Израилем и ХАМАС не перерастет в полномасштабный региональный конфликт.

Дональд Трамп, как считают в FT, во-первых, "проведет самую грязную за всю историю президентских выборов в США" кампанию против Джо Байдена. А во-вторых, он все равно проиграет, поскольку перед выборами его признают виновным в уголовных преступлениях как минимум в одном из четырех судебных процессов.

Война между Израилем и ХАМАС, по мнению редакции издания, не выльется в полномасштабный региональный конфликт, поскольку этого не хотят ни США, ни Иран.

А социальная сеть Х Илона Маска, по прогнозу издания, должна обанкротиться. Здесь прогнозисты учитывают "крах Х на рекламном фронте и провал попыток привлечь новые источники дохода". Исходя из этого предполагается, что Маск "может оказаться настолько безбашенным, что попытается провести компанию через банкротство — в надежде выйти в дамки".

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