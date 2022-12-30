FT: Правительство Тони Блэра задумывало "сломать" ОПЕК ради низких цен на нефть

Лейбористское правительство премьер-министра Великобритании Тони Блэра в 2000-х хотело "сломать" ОПЕК, чтобы удержать цены на нефть на низком уровне.

Лейбористское правительство премьер-министра Великобритании Тони Блэра в 2000-х хотело "сломать" ОПЕК, чтобы удержать цены на нефть на низком уровне.

Как передает Report, об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на документы, рассекреченные Национальным архивом Великобритании.

В конце 2002 года Джереми Хейвуд, в то время главный личный секретарь Блэра, обсуждал "смену режима" в Ираке для наводнения мирового рынка нефтью в течение 5-8 лет, а представители МИД Великобритании подталкивали Венесуэлу и Нигерию к выходу из ОПЕК.

В ноябре 2002 года в неофициальной правительственной записке под названием "Можем ли мы сломать ОПЕК?" британский дипломат Майкл Артур написал Хейвуду, что Великобритания может "попытаться подорвать сплоченность ОПЕК различными способами".

Британские власти были озабочены ростом цен на нефть, так как мировая экономика балансировала на грани рецессии после террористических атак 11 сентября.