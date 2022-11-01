FT: Правительство Британии поднимет налоги для борьбы с дефицитом бюджета

Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак намерен увеличить налоги для того, чтобы покрыть дыру в размере 50 млрд фунтов ($57,5 млрд), образовавшуюся в государственном бюджете.

Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак намерен увеличить налоги для того, чтобы покрыть дыру в размере 50 млрд фунтов ($57,5 млрд), образовавшуюся в государственном бюджете.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета Financial Times, ссылаясь на источники в британском Минфине.

По данным издания, глава ведомства Джереми Хант и премьер-министр 31 октября согласовали действия в этой области. "Это будет жестко. Правда заключается в том, что всем придется вносить больший вклад в области налогов, если мы хотим сохранить государственные услуги", - приводит издание неназванного представителя Минфина королевства. "После заимствования сотен миллиардов во время пандемии коронавируса и воплощения в жизнь массовой поддержки (населения) по счетам за электричество мы не сможем устранить бюджетную дыру одним лишь сокращением расходов", - добавил он.