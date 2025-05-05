FT: Пошлины Трампа на иностранный кинематограф могут ударить по США

Решение американской администрации ввести таможенные пошлины в размере 100% на иностранный кинематограф нанесет урон киноиндустрии не только мира, но и США.

Решение американской администрации ввести таможенные пошлины в размере 100% на иностранный кинематограф нанесет урон киноиндустрии не только мира, но и США.

Как передает Report , об этом говорится в материале британской газеты Financial Times (FT).

Как отмечает издание со ссылкой на опрошенных экспертов, введение пошлин чревато значительным ростом расходов киностудий и цен на билеты в кинотеатры в США. FT обращает внимание на снижение стоимости акций компаний Netflix и Disney из-за обеспокоенности инвесторов после заявления президента Дональда Трампа. В числе стран, которые могут пострадать прежде всего, называются Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Исполнительный директор Screen Producers Australia (SPA) Мэттью Динер считает, что подобные торговые меры "вызовут шоковую волну" в киноиндустрии по всему миру, отмечает издание.

Медиаменеджеры также задаются вопросом о практической реализации тарифов в эпоху, когда фильмы распространяются через стриминговые платформы, а не пересекают границу как физический товар, указывает FT.