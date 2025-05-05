О нас

FT: Пошлины Трампа на иностранный кинематограф могут ударить по США

FT: Пошлины Трампа на иностранный кинематограф могут ударить по США Решение американской администрации ввести таможенные пошлины в размере 100% на иностранный кинематограф нанесет урон киноиндустрии не только мира, но и США.
Другие страны
5 мая 2025 г. 21:15
FT: Пошлины Трампа на иностранный кинематограф могут ударить по США

Решение американской администрации ввести таможенные пошлины в размере 100% на иностранный кинематограф нанесет урон киноиндустрии не только мира, но и США.

Как передает Report, об этом говорится в материале британской газеты Financial Times (FT).

Как отмечает издание со ссылкой на опрошенных экспертов, введение пошлин чревато значительным ростом расходов киностудий и цен на билеты в кинотеатры в США. FT обращает внимание на снижение стоимости акций компаний Netflix и Disney из-за обеспокоенности инвесторов после заявления президента Дональда Трампа. В числе стран, которые могут пострадать прежде всего, называются Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Исполнительный директор Screen Producers Australia (SPA) Мэттью Динер считает, что подобные торговые меры "вызовут шоковую волну" в киноиндустрии по всему миру, отмечает издание.

Медиаменеджеры также задаются вопросом о практической реализации тарифов в эпоху, когда фильмы распространяются через стриминговые платформы, а не пересекают границу как физический товар, указывает FT.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании
29 апреля 2025 г. 20:43
В продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
ВидеоВ продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
1 мая 2025 г. 16:12
Автор хита из фильма Бестолковые Джилл Собьюл погибла при пожаре
Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре
2 мая 2025 г. 09:52
Пострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
Пострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
5 мая 2025 г. 20:50
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
5 мая 2025 г. 17:26
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
2 мая 2025 г. 14:50
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
3 мая 2025 г. 02:16
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
3 мая 2025 г. 17:17
Букмекеры не считают азербайджанскую группу фаворитом Евровидения-2025
Букмекеры не считают азербайджанскую группу фаворитом "Евровидения-2025"
5 мая 2025 г. 12:05
Министр культуры вручил актрисе Шафиге Мамедовой Почетную грамоту
ФотоМинистр культуры вручил актрисе Шафиге Мамедовой Почетную грамоту
30 апреля 2025 г. 18:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi