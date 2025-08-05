FT: Пошлины США на медь могут укрепить доминирование Китая

Введенные США 50-процентные пошлины на импорт полуфабрикатов и изделий из меди, по мнению аналитиков, не приведут к росту переработки в стране, а наоборот - могут усилить позиции Китая в этой сфере.

Введенные США 50-процентные пошлины на импорт полуфабрикатов и изделий из меди, по мнению аналитиков, не приведут к росту переработки в стране, а наоборот - могут усилить позиции Китая в этой сфере.

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аналитиков отрасли.

"Препятствия, которые Трамп создает для рынка США, облегчат ситуацию в долгосрочной перспективе для Китая, чтобы фактически увеличить его доминирование на многих из этих рынков", - отметил старший сырьевой стратег ANZ Дэниел Хайнс.

Слабая инфраструктура - одна из причин. В США всего два действующих медеплавильных завода, в то время как у Китая их десятки. По словам гендиректора Anglo American Дункана Ванблада, стоимость строительства медеплавильных заводов в США будет чрезвычайно высокой по сравнению со средним значением.

"Все, что мы сделали, это внедрили гораздо более инфляционную среду на глобальном уровне", - добавил он.

Председатель Fortescue Metals Group Эндрю Форрест считает, что пошлины могут даже остановить рост производства в Северной Америке и привести к "экспорту" рабочих мест.

Согласно данным Earth-i, в июне активность выплавки меди в Китае выросла на 1%, в то время как в других странах снизилась более чем на 2%.

"Государственные китайские игроки, крупные игроки, могут выдерживать суровые рыночные условия в течение очень длительного периода времени", - заявил руководитель отдела поставок цветных металлов в CRU Эрик Хеймлих.