FT опубликовал полную версию меморандума Украины по урегулированию

Журналист Financial Times Кристофер Миллер опубликовал в соцсети X полный текст украинского меморандума по урегулированию конфликта с Россией. Этот документ был передан российской стороне перед переговорами, которые состоялись сегодня в Стамбуле.

Журналист Financial Times Кристофер Миллер опубликовал в соцсети X полный текст украинского меморандума по урегулированию конфликта с Россией.

Как сообщает Report, этот документ был передан российской стороне перед переговорами, которые состоялись сегодня в Стамбуле.

Текст проекта опубликован на украинском и английском языках.

Среди основных пунктов меморандума:

- полное и безусловное прекращение огня - на суше, в небе и на море - для дальнейшего ведения переговоров;

- возвращение находящихся на территории РФ украинских детей;

- Украина не обязана сохранять нейтралитет, имеет право на сотрудничество с Евросоюзом и НАТО. Киев против ограничения численности ВСУ на украинской территории;

- возможно поэтапное снятие некоторых антироссийских санкций, но с учетом механизма snapback, который позволит при необходимости возобновить действие отмененных рестрикций;

- для обсуждения основных аспектов урегулирования необходимо провести встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского;

Россия и Украина обсуждали составленные ими меморандумы по урегулированию на переговорах в Стамбуле, которые продлились чуть больше часа.

Неназванный украинский чиновник заявил Axios, что в представленном Россией документе содержится требование о выводе ВСУ из оккупированных РФ регионов — Донбасса, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Предложение также предполагает возвращение в Украину десяти украинских детей.