О нас

FT опубликовал полную версию меморандума Украины по урегулированию

FT опубликовал полную версию меморандума Украины по урегулированию Журналист Financial Times Кристофер Миллер опубликовал в соцсети X полный текст украинского меморандума по урегулированию конфликта с Россией. Этот документ был передан российской стороне перед переговорами, которые состоялись сегодня в Стамбуле.
Другие страны
2 июня 2025 г. 19:16
FT опубликовал полную версию меморандума Украины по урегулированию

Журналист Financial Times Кристофер Миллер опубликовал в соцсети X полный текст украинского меморандума по урегулированию конфликта с Россией.

Как сообщает Report, этот документ был передан российской стороне перед переговорами, которые состоялись сегодня в Стамбуле.

Текст проекта опубликован на украинском и английском языках.

Среди основных пунктов меморандума:

- полное и безусловное прекращение огня - на суше, в небе и на море - для дальнейшего ведения переговоров;

- возвращение находящихся на территории РФ украинских детей;

- Украина не обязана сохранять нейтралитет, имеет право на сотрудничество с Евросоюзом и НАТО. Киев против ограничения численности ВСУ на украинской территории;

- возможно поэтапное снятие некоторых антироссийских санкций, но с учетом механизма snapback, который позволит при необходимости возобновить действие отмененных рестрикций;

- для обсуждения основных аспектов урегулирования необходимо провести встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского;

Россия и Украина обсуждали составленные ими меморандумы по урегулированию на переговорах в Стамбуле, которые продлились чуть больше часа.

Неназванный украинский чиновник заявил Axios, что в представленном Россией документе содержится требование о выводе ВСУ из оккупированных РФ регионов — Донбасса, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Предложение также предполагает возвращение в Украину десяти украинских детей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
30 мая 2025 г. 16:55
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi