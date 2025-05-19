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FT: Мелони отстранили от переговоров лидеров ЕС с Трампом по Украине, Мерц хочет сгладить конфликт

FT: Мелони отстранили от переговоров лидеров ЕС с Трампом по Украине, Мерц хочет сгладить конфликт Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил премьер-министра Италии Джорджию Мелони во лжи, личных оскорблениях и провале дипломатии, канцлер Германии Фридрих Мерц пытается сгладить конфликт.
Другие страны
19 мая 2025 г. 06:17
FT: Мелони отстранили от переговоров лидеров ЕС с Трампом по Украине, Мерц хочет сгладить конфликт

Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил премьер-министра Италии Джорджию Мелони во лжи, личных оскорблениях и провале дипломатии, канцлер Германии Фридрих Мерц пытается сгладить конфликт.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times.

Эскалация напряженности произошла после того, как Макрон обвинил Мелони в распространении "ложной информации" из-за того, что она не участвовала во встрече небольшой группы европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также в совместном телефонном звонке лидеров с президентом США Дональдом Трампом.

Итальянский премьер, как утверждается в материале, сообщила, что после отказа отправлять войска в Киев ее не включили в число лидеров, которые контактировали с президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом. Макрон, в свою очередь, обвинил Мелони в распространении "ложной информации" и заверил, что развертывание ВС в республике не обсуждалось.

Канцлер Германии встретился с премьером Италии и постарался "разрядить ситуацию". Политики сошлись на том, что Риму следует "играть определенную роль" во всех европейских мирных инициативах в Украине.

Мерц также пообещал договориться о том, чтобы Мелони в ближайшее время включили во все процессы, которые связаны с мирным урегулированием. Он добавил, что страны Европы "не должны позволить себе быть разделенными".

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