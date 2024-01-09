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FT: Марио Драги может стать следующим главой Евросовета

FT: Марио Драги может стать следующим главой Евросовета План Шарля Мишеля досрочно уйти в отставку с поста президента Европейского совета дал старт переговорам о высших должностях в ЕС, причем бывший премьер-министр Италии Марио Драги рассматривается некоторыми в качестве главного претендента.
Другие страны
9 января 2024 г. 15:33
FT: Марио Драги может стать следующим главой Евросовета

План Шарля Мишеля досрочно уйти в отставку с поста президента Европейского совета дал старт переговорам о высших должностях в ЕС, причем бывший премьер-министр Италии Марио Драги рассматривается некоторыми в качестве главного претендента.

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times.

76-летний Драги - бывший председатель Европейского центрального банка, которому принадлежит заслуга в спасении единой валюты блока является потенциальным кандидатом на роль преемника Мишеля.

Вероятно, появятся и другие возможные кандидаты на роль президента Европейского совета, который возглавляет и определяет повестку дня саммитов лидеров ЕС.

В то же время источник FT, близкий к Драги, заявил, что он не претендует ни на одну из руководящих ролей в ЕС.

Однако спекуляции по поводу перспектив Драги, основанные на его послужном списке, опыте и статусе одной из самых заметных фигур в ЕС, подчеркивают желание многих завершить работу над кандидатурой преемника задолго до вероятного ухода Шарля Мишеля с поста в середине июля.

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Версия на английском языке FT: Mario Draghi may replace Charles Michel as European Council president

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