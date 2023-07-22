FT: Кремль хочет исключить Украину из мирового рынка зерна

После срыва "зерновой сделки" Кремль изменил план. Теперь Россия хочет исключить Украину из мирового рынка зерна.

После срыва "зерновой сделки" Кремль изменил план. Теперь Россия хочет исключить Украину из мирового рынка зерна.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Financial Times.

Президент РФ Владимир Путин предложил, чтобы Катар платил России за доставку ее зерна в Турцию с последующей поставкой в нуждающиеся страны. Стороны отказались от этой идеи.

Ожидается, что РФ может повторно выдвинуть это предложение на саммите с африканскими лидерами в Санкт-Петербурге или во время визита Путина в Турцию в августе.

"В прошлый раз, когда они обсуждали эту [идею], у нас были очень сильные подозрения, что зерно фактически будет украденным из Украины", – сказал чиновник ЕС.