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FT: ФРГ и Франция выступили за внесение КСИР в список террористических организаций в ЕС

FT: ФРГ и Франция выступили за внесение КСИР в список террористических организаций в ЕС Германия и Франция поддерживают идею причислить Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) к террористическим организациям в Евросоюзе.
Другие страны
30 января 2023 г. 02:36
FT: ФРГ и Франция выступили за внесение КСИР в список террористических организаций в ЕС

Германия и Франция поддерживают идею причислить Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) к террористическим организациям в Евросоюзе.

Как передает Report, об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения этого вопроса.

По их информации, Берлин и Париж высказались в поддержку включения КСИР в список террористических организаций на недавней встрече глав МИД стран - членов Евросоюза. Предполагается, что в течение трех недель юридическая служба ЕС подготовит заключение о законности этой меры. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, слова которого приводит издание, подтвердил, что "многие государства - члены поддерживают это предложение". Вместе с тем источники газеты добавили, что Франция больше заинтересована в признании террористическим не весь КСИР, а лишь некоторые его региональные подразделения.

Как отметила Financial Times, внесение КСИР в этот список, вероятно, сделает невозможным возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Если иранский режим настолько плох, то мы должны попытаться избежать попадания ядерной бомбы в руки такого режима, - сказал Боррель. - И я не знаю другого способа, кроме как заставить работать СВПД".

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