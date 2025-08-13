FT: "Евротройка" обратилась в ООН по вопросу возобновления санкций против Ирана

Страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) обратились в ООН по вопросу запуска механизма snapback, который восстановит действие санкций СБ ООН против Тегерана в случае невозобновления переговоров по ядерной программе Ирана.
Как передает
"Мы ясно дали понять, что если Иран не желает достичь дипломатического решения до конца августа 2025 года, E3 готова запустить механизм", - говорится в письме.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа 2025 года в качестве крайнего срока заключения ядерной сделки с Ираном.