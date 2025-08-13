О нас

FT: "Евротройка" обратилась в ООН по вопросу возобновления санкций против Ирана

FT: "Евротройка" обратилась в ООН по вопросу возобновления санкций против Ирана Страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) обратились в ООН по вопросу запуска механизма snapback, который восстановит действие санкций СБ ООН против Тегерана в случае невозобновления переговоров по ядерной программе Ирана.
Другие страны
13 августа 2025 г. 07:23
FT: Евротройка обратилась в ООН по вопросу возобновления санкций против Ирана

Страны "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) обратились в ООН по вопросу запуска механизма snapback, который восстановит действие санкций СБ ООН против Тегерана в случае невозобновления переговоров по ядерной программе Ирана.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на письмо министров иностранных дел трех государств генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности ООН.

"Мы ясно дали понять, что если Иран не желает достичь дипломатического решения до конца августа 2025 года, E3 готова запустить механизм", - говорится в письме.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США, Великобритания, Германия и Франция договорились установить конец августа 2025 года в качестве крайнего срока заключения ядерной сделки с Ираном.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV “Avropa üçlüyü” İrana sanksiyaların bərpası üçün BMT-yə müraciət edib

Экслюзивные новости

Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi