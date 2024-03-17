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FT: Европе требуются еще €56 млрд в год на расходы НАТО

FT: Европе требуются еще €56 млрд в год на расходы НАТО Европейские страны-члены НАТО нуждаются в дополнительных 56 миллиардах евро в год для достижения целевого показателя расходов альянса на оборону в 2% от ВВП.
Другие страны
17 марта 2024 г. 09:52
FT: Европе требуются еще €56 млрд в год на расходы НАТО

Европейские страны-члены НАТО нуждаются в дополнительных 56 миллиардах евро в год для достижения целевого показателя расходов альянса на оборону в 2% от ВВП.

Как передает Report, об этом следует из исследования, проведенного исследовательским институтом IFO для Financial Times.

В настоящее время страны НАТО обязались выделять на оборону по 2% ВВП, но не все выполняют это требование.

"Европейским членам НАТО необходимо найти дополнительные 56 миллиардов евро в год, чтобы достичь цели альянса по расходам на оборону, но за последнее десятилетие дефицит сократился вдвое", - говорится в материале газеты.

Исследование показало, что многие страны ЕС с самыми низкими военными расходами, в том числе Италия, Испания и Бельгия, "также имеют один из самых высоких уровней долга и бюджетного дефицита в Европе".

Самый большой дефицит, как выяснилось, в 2023 году был у Германии - страна в прошлом году потратила на 14 миллиардов евро меньше, чем требовалось для достижения целевых показателей. Однако, как отмечается, за последнее десятилетие Берлин "вдвое сократил этот разрыв с учетом инфляции и планирует полностью закрыть его в этом году". За Германией по недостаче следуют Испания (11 миллиардов евро), Италия (10,8 миллиарда евро) и Бельгия (4,6 миллиарда евро).

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Версия на английском языке FT: Europe faces €56B NATO defense spending hole

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